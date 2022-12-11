الحكومة: مشروع قانون التصالح هدفه حصول المواطن على حقه وحفظ أملاك الدولة

وزير التنمية المحلية يشارك في اجتماع لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء:

الحكومة تسعي للتسهيل والتيسير علي المواطنين وتذليل أي عقبات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء

الحكومة عايزه المواطن ياخد حقه ونحافظ علي حقوق الأجيال القادمة من أملاك وأراضي الدولة



شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك للجنتي الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين .



وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل علي المواطنين وانهاء هذا الملف بصورة كاملة.

وشدد وزير التنمية المحلية علي سعي الحكومة الي تذليل اي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها علي أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه عندما كان محافظا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ ٣ مليون جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات الغير قادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه في إطار القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تلقت الدولة حوالي ٢٨٠ ألف طلب من المواطن حيث تم معاينة ١٥٩ ألف طلب بنسبة ٧٩.٤ ٪؜ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي ١٠٠ ألف طلب بنسبة ٦٣٪؜ كما تم تحرير ٥٦ ألف عقد للمواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الحكومة تسعي للحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح علي مخالفات البناء ، مضيفاً: الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تأخد حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الاجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح علي المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها .