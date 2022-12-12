تسارع خارق وقدرات قوية .. دونكيرفورت تكشف عن نسختها الجديدة F22 |صور

كشفت شركة تصنيع السيارات الهولندية دونكيرفورت، عن نسختها الجديدة F22، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة، حيث تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات القوية، سواء كانت تتعلق بالناحية الفنية، أو التصميم الهيكلي الرياضي، إلى جانب الترقيات الداخلية المميزة.

دونكيرفورت F22

القدرات الفنية للسيارة دونكيرفورت F22

دونكيرفورت F22

تستخدم دونكيرفورت محرك من 5 اسطوانات من اودي، سعة 2500 سي سي مقترن بشاجن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 492 حصانا، وعزم اقصى للدوران 640 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

دونكيرفورت F22

وبهذه القدرات الفنية تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 290 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، بينما تصل السيارة من وضع السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 2.5 ثانية.

دونكيرفورت F22

وتعتمد السيارة دونكيرفورت F22 على اقراص فولاذية للمكابح قياسها 330 مم بالناحية الامامية، بينما يحتوي الجزء الخلفي على اقراص قياسها 279 مم، بالاضافة إلى ملاقط من AP ريسينج من أربعة مكابس، إلى جانب نظام تعليق ممتص للصدمات و نظام هيدروليكي قابل للتعديل.

دونكيرفورت F22

وتأتي السيارة دونكيرفورت F22 بهيكل خارجي رياضي، يحمل لمسات تجمع بين الشراسة والجانب الرياضي، حيث تمتعت بمصابيح امامية عدوانية الشكل واضاءة بتقنية LED، بالاضافة إلى انابيب عادم مثبتة بالناحية الجانبية، وبنسبة طول كلي بلغت 4039 مم للهيكل، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على لمسات مصنوعة من الياف الكربون.