عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسارع خارق وقدرات قوية .. دونكيرفورت تكشف عن نسختها الجديدة F22 |صور

دونكيرفورت F22
دونكيرفورت F22

كشفت شركة تصنيع السيارات الهولندية دونكيرفورت، عن نسختها الجديدة F22، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة، حيث تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات القوية، سواء كانت تتعلق بالناحية الفنية، أو التصميم الهيكلي الرياضي، إلى جانب الترقيات الداخلية المميزة.

دونكيرفورت F22

القدرات الفنية للسيارة دونكيرفورت F22

دونكيرفورت F22

تستخدم دونكيرفورت محرك من 5 اسطوانات من اودي، سعة 2500 سي سي مقترن بشاجن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 492 حصانا، وعزم اقصى للدوران 640 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

دونكيرفورت F22

وبهذه القدرات الفنية تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 290 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، بينما تصل السيارة من وضع السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 2.5 ثانية.

دونكيرفورت F22

وتعتمد السيارة دونكيرفورت F22 على اقراص فولاذية للمكابح قياسها 330 مم بالناحية الامامية، بينما يحتوي الجزء الخلفي على اقراص قياسها 279 مم، بالاضافة إلى ملاقط من AP ريسينج من أربعة مكابس، إلى جانب نظام تعليق ممتص للصدمات و نظام هيدروليكي قابل للتعديل.

دونكيرفورت F22

وتأتي السيارة دونكيرفورت F22 بهيكل خارجي رياضي، يحمل لمسات تجمع بين الشراسة والجانب الرياضي، حيث تمتعت بمصابيح امامية عدوانية الشكل واضاءة بتقنية LED، بالاضافة إلى انابيب عادم مثبتة بالناحية الجانبية، وبنسبة طول كلي بلغت 4039 مم للهيكل، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على لمسات مصنوعة من الياف الكربون.

دونكيرفورت F22
دونكيرفورت F22 دونكيرفورت F22 سيارة دونكيرفورت F22 القدرات الفنية للسيارة دونكيرفورت F22

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

حقيقة اختفاء البلوجر هدير عاطف وابنتها

موضوعات متعلقة

حصاد 2022 .. أحدث 10 سيارات داخل السوق المصري خلال عام

بالصور.. سيارة هيفا وهبي الجديدة.. السعر خرافي

أحدث أسعار هافال H6 في مصر .. صور

إصدار خاص من مازدا 6 بعد مرور 20 عامًا على إطلاقها| صور

سوبارو تكشف عن نسختها الجديدة WRX موديل 2023 .. صور

شاحنة صغيرة الحجم .. سوزوكي جيمني في ثوب جديد |صور

لمحبي الـ SUV.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2022 في مصر

سعر BMW X4 موديل 2023 في مصر .. صور

ترشيحاتنا

رغم الخلافات الحامية.. الأمير ويليام وهاري يطبقان تقلبدا ملكيا

ورطة وأزمة في نهاية المشوار.. كواليس عقاب عبد الله السعيد من بيراميدز

ما هي أعمال آخر ساعة قبل الفجر؟.. اعرف أفضل 7 عبادات

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء للمريض.. النبي أوصى بـ 8 كلمات للشفاء من أي داء

اتحداني وهسافر البلد في ثواني.. عباس بيسو يكشف أسرار ألعاب السحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ