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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي ام دبليو X6 موديل 2023 في الإمارات.. صور

بي ام دبليو X6 موديل
بي ام دبليو X6 موديل 2023

تعتبر السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2023 واحدة من أشهر السيارات المقدمة بالسوق الإماراتي، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام التي يقدمها العملاق البافاري، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية القوية.

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و يقدم موقع “صدى البلد” أسعار السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2023 في الإمارات وقدراتها الفنية.

 

تتمتع الفئة xDrive40i من السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2023  بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي.

بي ام دبليو X6 موديل 2023

ويمكن للسيارة بي ام دبليو X6 موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 250 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في فترة تستغرق 5.5 ثانية.

بي ام دبليو X6 موديل 2023

وتأتي الفئة xDriveM50i بمحرك اعلى تجهيزًا ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي ايضا، بينما تصل معدلات التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية.

بي ام دبليو X6 موديل 2023

وتحتوي السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، خاصية الثبات الديناميكي، وفرامل ABS و EBD، مع تقنية دعم المكابح، والمساعدة على تجاور المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى حساسات حركة وللمساعدة على سهولة الاصطفاف، إلى جانب كاميرا محيطة، ومحدد سرعات، مع خاصية رصد النقاط العمياء، وكاشف التصادم.

بي ام دبليو X6 موديل 2023

أسعار السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2023 في السوق الإماراتي 

 

الفئة الاولى xDrive40i بي ام دبليو X6 موديل 2023 بسعر 409,500 درهم.

الفئة الثانية xDriveM50i بي ام دبليو X6 موديل 2023 بسعر 574,500 درهم.

بي ام دبليو X6 موديل 2023
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