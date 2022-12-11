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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الطرح الأول على وحدات مشروع "داره"

مشروع “ داره
مشروع “ داره "

أعلن المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية ، عن فتح  باب الحجز على وحدات مشروع “داره” أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني بعد انجاز اكثر من ٧٥ ٪ من المشروع .. ويمكن للحاجزين معاينة الوحدة على الطبيعة و اختيار المناسب لهم .

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وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ ٩٠ دقيقة “ على فضائية “المحور “ ، أن الحجز يتم عن طريق موقع بنك التعمير و الإسكان او عن طريق الخط الساخن بعد سداد مقدم الحجز من خلال تحويل بنكي او دفع المقدم كاش في احد فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية .

 

المرحلة الأولى تتم في 9 محافظات


وأشار  المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إلى ان المرحلة الأولى من هذا المشروع تتم في ٩ محافظات هي الدقهلية والسويس و دمياط و كفر الشيخ و المنوفية و الفيوم وهذه المبادرة تشمل ٥٠٠ الف وحدة في ٢٧ محافظة وبدأت المرحلة العاجلة بعدد ١١٤ الف وحدة بتكلفة ١٢٠ مليار جنيه .

وأكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية ان المشروع عبارة عن كمبوند سكني داخل المدن القائمة و الرئيسية التي يعيش فيها السكان و الطرح الاول يشمل ١٢٨٠ وحدة .

خالد صديق التنمية الحضارية مشروع “داره” فتح باب الحجز الحجز

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