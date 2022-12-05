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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد صديق: مشروعات بشاير الخير دليل وجود تنمية كبيرة بالإسكندرية..فيديو

صدى البلد

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن “بشاير الخير “1 و 2  و 3 و 5”، في الأسكندرية، تدل على وجود تنمية حضارية كبيرة في المحافظة، بتكلفة وصلت إلى 7 مليار جنيه.

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وقال خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه نسعى للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في ملف العشوائيات، مؤكدا أنه سيكون هناك إدارة للمشروعات التي تمت وعمل صيانة بها.

وتابع  رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن هناك تكليف من القيادة السياسية، والحكومة بضرورة متابعة المشروعات، وعمل الصيانة اللازمة لها.

 

للقاطنين في المشروعات

وأشار خالد صديق إلى أن جميع المشروعات التي تتم بها كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، إضافة إلى توفير فرص العمل للقاطنين في المشروعات.

صندوق التنمية الحضرية فرص العمل القيادة السياسية الاسكندرية الرئيس السيسي

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