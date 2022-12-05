لـ 2550 وحدة سكنية.. خالد صديق: منطقة الخيالة بها حياة كاملة

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن تطوير العشوائيات تغير وتقوم الفكرة على إنشاء مشروعات تجارية وسياحية وخدمة للناس.



وأضاف خالد صديق، أثناء جولة لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الخيالة بها حياة كاملة والشقق كاملة المرافق ومفروشة بشكل كامل.

المشروع فيه كل تفاصيل المعيشة



وتابع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع فيه كل تفاصيل المعيشة وكل الخدمات المطلوبة لـ 2550 وحدة سكنية.



فيما أجرى برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية في منطقة الخيالة، حدائق الفسطاط.

