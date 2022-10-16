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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد صديق: 929 أسرة من أهالي ماسبيرو طلبوا العودة لأماكنهم مجددًا.. فيديو

أبراج ماسبيرو
أبراج ماسبيرو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية إن مساحة منطقة مثلث ماسبيرو تبلغ 74 فدانا، والمساحة التي دخلت في التطوير هي 40 فدانا فقط، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومسجد أبو العلا، جميع هذه المناطق كانت خارج التطوير.

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واضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أنه تم اقتطاع جزء لبناء أبراج خاصة لعودة أهالي المنطقة مرة أخرى.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية إلى أن عدد الأسر سابقا في تلك المنطقة بلغ 4537 أسرة، طلبت 929 أسرة منهم، العودة مرة أخرى إلى أماكنهم كما كانوا، و560 أسرة ذهبت إلى حي الأسمرات و3200 أسرة تلقت تعويضا ماديا.

ماسبيرو حي الأسمرات مثلث ماسبيرو منطقة مثلث ماسبيرو خالد صديق تسليم وحدات

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