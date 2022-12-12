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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

صدى البلد

 

 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء أطقم الحكام المكلفة بإدارة مباريات الغد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وهي المباريات المؤجلة من الجولتين الثالثة والرابعة للبطولة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة محمود البنا، ويعاونه أحمد توفيق طلب وأسامة عبد اللطيف مساعدين، ومصطفى عثمان حكم رابع، بجانب محمد عباس حكم فيديو، وسامي هلهل مساعد حكم فيديو.

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وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساءً غدًا الاثنين، على ملعب الأهلي وي السلام، بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود
وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة محمد صباحي، ويعاونه محمود كثير وأحمد نوفل مساعدين، وعاطف حسين حكم رابع، بجانب مصطفى مدحت حكم فيديو، ومحمد محمود لطفي مساعد حكم فيديو.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، في تمام الثالثة إلا ربع عصرًا غدًا الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

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