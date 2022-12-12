عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر آلام الساق.. تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة!

صدى البلد

وفقًا لإحدى الدراسات، قد يكون الألم في الساقين إشارة مهمة للإصابة بنوبة قلبية وشيكة قد تؤثر على الأطراف السفلية  وتسبب حدوث مشاكل في تدفق الدم بسبب مرض الشريان المحيطي. 

 

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ألم الساق ليس من أعراض النوبة القلبية ، ولكنه قد يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب.

 

 

وفقا لموقع xpress.co.uk في دراسة نشرت عام 2019 في مجلة JAMA Cardiology أثبتت أن حوالي خمسة بالمائة من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية يعانون من نوبة قلبية في غضون 30 شهرًا.  

 

حددت الدراسة نوعين من النوبات القلبية  فقد يميل احتشاء عضلة القلب من النوع 2 إلى اتباع اختلال حاد في التوازن بين العرض والطلب على الأكسجين.

 

أشارت الدراسة  أن الأعراض المتقدمة لمشاكل الأطراف هي مؤشر أقوى على الإصابة باحتشاء عضلة القلب من النوع 2 مقارنة بالنوع الأول من احتشاء عضلة القلب.

الألم في الساقين النوبة القلبية اعراض النوبة القلبية عضلة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

حقيقة اختفاء البلوجر هدير عاطف وابنتها

موضوعات متعلقة

مؤشر للإصابة بمرض خطير.. احذري الاستيقاظ من 1 و4 صباحا

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

خطر يهدد حياتك ..10 علامات تدل على مرض الكبد الدهني

كارثة .. لعبة الموت تسبب الشلل والنزيف الداخلي للأطفال

دون أعراض .. ما هي أسباب ارتفاع الكوليسترول ؟

بورد بينك وداخل يخت ..ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث إطلالة لها

نشرة المرأة .. بهارات مهملة تقي من السرطان .. درة تثير الجدل على الإنستجرام.. 3 مشروبات شائعة تزيد من الإصابة بالدوالي

أكثر من مجرد نكهة.. بهارات مهملة تقي من السرطان

ترشيحاتنا

رغم الخلافات الحامية.. الأمير ويليام وهاري يطبقان تقلبدا ملكيا

ورطة وأزمة في نهاية المشوار.. كواليس عقاب عبد الله السعيد من بيراميدز

ما هي أعمال آخر ساعة قبل الفجر؟.. اعرف أفضل 7 عبادات

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء للمريض.. النبي أوصى بـ 8 كلمات للشفاء من أي داء

اتحداني وهسافر البلد في ثواني.. عباس بيسو يكشف أسرار ألعاب السحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ