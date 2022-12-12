احذر آلام الساق.. تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة!

وفقًا لإحدى الدراسات، قد يكون الألم في الساقين إشارة مهمة للإصابة بنوبة قلبية وشيكة قد تؤثر على الأطراف السفلية وتسبب حدوث مشاكل في تدفق الدم بسبب مرض الشريان المحيطي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ألم الساق ليس من أعراض النوبة القلبية ، ولكنه قد يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب.

وفقا لموقع xpress.co.uk في دراسة نشرت عام 2019 في مجلة JAMA Cardiology أثبتت أن حوالي خمسة بالمائة من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية يعانون من نوبة قلبية في غضون 30 شهرًا.

حددت الدراسة نوعين من النوبات القلبية فقد يميل احتشاء عضلة القلب من النوع 2 إلى اتباع اختلال حاد في التوازن بين العرض والطلب على الأكسجين.

أشارت الدراسة أن الأعراض المتقدمة لمشاكل الأطراف هي مؤشر أقوى على الإصابة باحتشاء عضلة القلب من النوع 2 مقارنة بالنوع الأول من احتشاء عضلة القلب.