حان دور رد الجميل.. دونجا يوجه رسالة لـ جمهور الزمالك| شاهد

وجه نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك ، رسالة لـ الجمهور ونشر فيديو له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

وكتب دونجا " شكرًا جمهور الزمالك العظيم على كل الدعم الفترة الماضية.. والآن حان دور رد الجميل".



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً غالياً أمام بيراميدز بهدف دون رد وحصد ثلاث نقاط ثمينة ، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري المصري نسخة موسم (2022 - 2023).

الفوز رفع رصيد الزمالك الى 14 نقطة يحتل بها وصافة جدول ترتيب المسابقة خلف الأهلي المتصدر بعد خوض ست مباريات فى الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 11 نقطة فى المركز الخامس .