يسرا: إن شاء الله كأس العالم مغربي عربي

هنأت الفنانة يسرا ، منتخب المغرب على الوصول لـ نصف نهائي كاس العالم بعد الفوز على البرتغال في ربع النهائي .

وكتبت يسرا عبر تويتر: “المغرب يكتب تاريخ جديد في كرة القدم العربية والافريقية .. ألف ألف مبروك يا أسود على التأهل للنصف النهائي .. حققتولنا الحلم العربي بفوز تاريخي مشرف مستحق وعظيم.. وإن شاء الله الكأس مغربي عربي ”.

واستطاع المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسجل الهدف الوحيد لـ"أسود الأطلس" المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.

وتعد هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.