المقاولون العرب: لا رؤية ولا تخطيط في الكرة المصرية.. ومفيش فايدة في التحكيم

قال محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن التحكيم ضعيف للغاية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة المقاولون العرب وسموحة، والذي شهدت أخطاء فجة.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك الملايين التي يتم إنفاقها على الفريق، وتضيع بسبب أخطاء تحكيمية.

وتابع محمد عادل، منفعلًا أنه لا رؤية ولا تخطيط في الكرة المصرية، في إشارة منه لسوء التحكيم المصري، مشددًا أن هذا الأمر لا يليق على الإطلاق بالكرة في مصر.

واستطرد، عن شكوى المقاولون العرب للتحكيم: «مفيش فايدة في التحكيم في مصر، والشكوى لغير الله مذلة، وكل من يعمل في المجال الرياضي بما فيهم أنا أولهم نستحق أن توضع أسماؤنا في لوحة الفشل».