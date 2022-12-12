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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 35 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

ألقت مباحث القليوبية القبض على 35 عاطلا بحوزتهم مخدرات وذخيرة بحملة أمنية بالقليوبية، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين واحيلا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 

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 تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة  على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.


أسفرت الحملة عن ضبط 35 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور، بحوزتهم 11 سلاحا ناريا، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر.


وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضهم على الجهات المعنية بالتحقيق.

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