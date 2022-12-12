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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صن داونز مكتوب علينا.. تعليقات جمهور الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

تفاعل عدد كبير من جمهور النادي الأهلي مع نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعبر الكثيرون عن مواجهة الأهلي لنظيره صن داونز للمرة الثانية على التوالي، وجاءت أبرز التغريدات كالاتي:

 أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من صن دوانز والهلال السوداني والقطن الكاميروني .

وتنقل قنوات "أون تايم سبورت"، قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، عبر قنواتها المختلفة، كما يمكنكم متابعتها عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر يوتيوب.

تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا
التصنيف الأول: الوداد الرياضي المغربي - الأهلي المصري - الترجي التونسي - الرجاء الرياضي المغربي.

التصنيف الثاني: صنداونز الجنوب أفريقي - الزمالك المصري - بترو أتلتيكو الأنجولي - حوريا كوناكري الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري - شبيبة القبائل الجزائري - الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني - المريخ السوداني - فايبرز الأوغندي - فيتا كلوب الكونغولي.

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عاجل .. الأهلي يصطدم بصن داونز بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا

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عاجل .. الزمالك يواجه الترجي في المجموعة الرابعة بـ دوري أبطال إفريقيا

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