نصيب.. أول تعليق من صن داونز على الوقوع مع الأهلي في مجموعة الموت| خاص

علق خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، على الوقوع مع الأهلي في مجموعة نارية، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

وقال خالد علي في تصريح لـ “صدى البلد”:" الوقوع مع الأهلي مجددا؟.. نصيب".

وتضم المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فرق الأهلي وصن دوانز والهلال السوداني القطن الكاميروني".

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالأتي :

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صن داونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي