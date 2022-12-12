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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصيب.. أول تعليق من صن داونز على الوقوع مع الأهلي في مجموعة الموت| خاص

خالد علي منسق صن
خالد علي منسق صن داونز ومحرر صد البلد

علق خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، على الوقوع مع الأهلي في مجموعة نارية، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

وقال خالد علي في تصريح لـ “صدى البلد”:" الوقوع مع الأهلي مجددا؟.. نصيب".

صن داونز مكتوب علينا.. تعليقات جمهور الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا

عاجل .. الأهلي يصطدم بصن داونز بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا

وتضم المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فرق الأهلي وصن دوانز والهلال السوداني القطن الكاميروني".

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالأتي :

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل  الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صن داونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي

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