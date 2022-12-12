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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«شباب يدير شباب» ينفذون برنامج «تعلم» بمدارس كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، مشروع learn "يتعلم" بمدرسة الوحدة العربية، والمشروع عبارة عن تدريبات لطلاب المدارس في مواجهة التنمر والتطوع وإدارة الوقت، بمعدل تدريبي يوم واحد فقط لكل مدرسة والتي يقدمها فريق شباب يدير شباب التابع لوزارة الشباب والرياضة.
 

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يأتي المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، وإشراف تنفيذي محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تدريبات الطلاب في المدارس على مواجهة التنمر تحديدا هو من أهم التدريبات التي يمكن أن يحظى بها أبناؤنا طلبة المدارس، على يد شباب واعدين مثل فريق عمل شباب يدير شباب ، متمنيا أن تستمر تلك التدريبات بمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ.

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