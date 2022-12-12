تبدأ من 18 ألف دينار.. 5 سيارات 2022 في الكويت

ينتشر الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022 داخل السوق الكويتي، ويحدث ذلك فور إنتاج الطرازات الجديدة من قبل شركات التصنيع، وذلك بسبب شغف المواطنين الكويتيين علي اقتناء تلك السيارات فور تواجدها لدي وكلاء السيارات، وما يجعل هناك اهتمام بشراء الطرازات الحديثة هو توافرها بمزيد من الأدوات والتكنولوجيات الحديثة التي تساعد مالكها علي قضاء أغراضه بكل سهولة .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات 2022 في الكويت :

1- بي إم دبليو 430 موديل 2022

تحصل سيارة بي إم دبليو 430 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 400 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 258 حصان، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 6.2 ثانية، وتستهلك 6.3 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

بي إم دبليو 430 موديل 2022

تعرض سيارة بي إم دبليو 430 موديل 2022 بأسعار تبدا من 18 الف دينار كويتي، وتصل الي 24 ألف دينار كويتي .

2-لاند روفر فيلار موديل 2022

تمتلك سيارة لاند روفر فيلار محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 365 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 250 حصان، ومزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوي الي 217 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة وصولا الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 6.7 ثانية، وتستهلك السيارة 7.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

لاند روفر فيلار موديل 2022

تصل سيارة لاند روفر فيلار موديل 2022 في الكويت بفئة واحدة ويصل سعرها الي 21.250 الف دينار كويتي .

3-أودي S5 موديل 2022

تحتوي سيارة أودي S5 علي محرك سعة 3000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 500 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 354 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 4.7 ثانية، وتستهلك السيارة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 58 لتر .

أودي S5 موديل 2022

تقدم سيارة أودي S5 موديل 2022 في السوق الكويتي من خلال فئة واحدة ويصل سعرها الي 23 ألف دينار كويتي .

4-جاكوار ف تيب موديل 2022

تستمد سيارة جاكوار ف تيب قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 300 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.7 ثانية، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر .

جاكوار ف تيب موديل 2022

تأتي سيارة جاكوار ف تيب موديل 2022 بسعر يبدا من 21 ألف دينار كويتي، ويصل الي 24 ألف دينار كويتي .

5-رولز رويس فانتوم موديل 2022

تظهر سيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 بمحرك سعة 6700 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 900 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 563 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتتصل سعة خزان الوقود الي 100 لتر ، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.3 ثانية .

رولز رويس فانتوم موديل 2022

تتوافر سيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 بسعر يبدأ من 170 ألف دينار كويتي، ويصل الي 190 ألف دينار كويتي .

