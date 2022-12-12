جامعة المنيا تستضيف احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

استضافت جامعة المنيا احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا باليوم العالمي لمكافحة الفساد وندوتها التثقيفية التي عقدتها في رحابها تزامنًا مع مرور20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو عالم متحد ضد الفساد" والتي أقيمت بهدف التعريف بالهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على كافة أشكاله، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

حيث شهدت الاحتفالية استقبال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة لكل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه واللواء هاني الزفتاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والقيادات القضائية والتنفيذية والدينية، ووكلاء الوزارات بالمحافظة ورؤساء المدن والمراكز، وعمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأعرب الدكتور عصام فرحات عن سعادته لاختيار محراب العلم ومنارة الفكر جامعة المنيا لمشاركة هيئة الرقابة الإدارية احتفاليتها باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

مؤكداً بأن الفساد هو أكبر وأهم مهدد للدول، لكونه يخل بكفتي ميزان الأمن القومي وهما التنمية والأمن، حيث يمثل أكبر عائق في طريق التنمية، ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ويضعف من قيم الولاء والانتماء، مشيداً بدعم الدولة والقيادة السياسية اللامحدود لهيئة الرقابة الإدارية باعتبارها رأس حربة لمكافحة الفساد ومنع حدوثه، مشيراً إلى أن الجامعة تدرك دورها الهام في هذا المجال، وواجبها في التوعية والتدريب، وتعزيز جميع ممارسات العمل الإداري والأكاديمي لمكافحة الفساد، وإقرارها بتدريس مقرر لمكافحة الفساد لطلاب الجامعة، واعتبار اجتياز دورة مكافحة الفساد متطلب إلزامي للترقي سواء لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

مضيفاً بأنه يأتي على رأس آليات مكافحة الفساد بالجامعة التحول الرقمي الكامل لجميع تعاملات الجامعة المالية لضبط الأداء المالي والإداري داخل الجامعة وإطلاق منصة جامعة المنيا الرقمية التي تحتوي على أكثر من 1300 خدمة مميكنة.

وتوجه اللواء محافظ المنيا في بداية كلمته بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه قدرات المجتمع المصري نحو التصدي لكافة أشكال الفساد، واستمرار الإرادة السياسية الداعمة لمنعه ومكافحته، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة في كافة المجالات.

موضحاً أنه انطلاقاً من هذه الإرادة تتحقق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة مصر 2023 مشيراً بأن التنمية الشاملة التي أرست قواعدها القيادة السياسية ترتبط ارتباط وثيقاً بالقدرة علي مكافحة الفساد كأخطر الظواهر السلبية التي تعرقل مسيرة الدولة للبناء والتنمية.

واستعرض اللواء هاني الفتاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا خلال كلمته مفهوم الفساد والتعريف به باعتباره إساءة استخدام السلطة لأصحاب الوظائف الكبيرة والصغيرة لتحقيق مكاسب خاصة، ودور الأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصري، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 وأبرز النتائج التي حققتها الاستراتيجية حتي عام 2022، وأبرز الآثار السلبية للفساد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية، واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع مكافحة الفساد، والمحاور الرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، وأبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، ودور الهام الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

