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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتراق لنش في الميناء السياحى بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد ميناء الغردقة  السياحي احتراق لنش سياحى،  حيث أكدت مصادر بحرية، أن حريق لنش السفاري بمدينة الغردقة اليوم بدأ من عنبر الماكينات، وبسبب شدة الرياح التهمت النيران المركب بشكلٍ كامل.

وتم الدفع بسيارات قوات الدفاع المدني، فور تلقي بلاغ بالحريق، لمحاولة السيطرة على الحريق ومحاولة إطفائه قبل أن يمتد إلى مراكب اخرى.

وقام البحارة الموجودين على الميناء بقطع حبال المركب حتى لا تمتد النيران إلى مراكب اخرى ومحاولة السيطرة على الحريق فيما لم يتم معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحريق.

والتهمت النيران المركب بالكامل، دون وجود إصابات، وأخطرت الأجهزة الأمنية المختلفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة سبب الحريق.

حريق لنش سياحى حريق لنش سياحى بالغردقة الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة

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