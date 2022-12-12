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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأصحاب المعاشات.. طريقة الحصول على سلفة بدون فوائد

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

كشف حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، تفاصيل الحصول على سلفة لأصحاب المعاشات، بمقدار ثلاث أضعاف المعاش. 

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قرار جديد فى قضية تدبير موارد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات


وقال حاتم الصولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الإثنين، إن البروتوكول مع شركة خزنة اتاح سلفة ثلاث أضعاف المعاش. 


وأضاف حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، أن أي أحد من أصحاب المعاشات بدون أي اشتراطات يستطيع الحصول على هذه السلفة.

 

مصاريف ادراية شهرية ١٨ جنيها

 

 

وتابع حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، أن القرض يقسط لمدة عام ومصاريف إدراية شهرية ١٨ جنيها، لافتا إلى أن طريقة التقديم من خلال تطبيق خدمة ويمضي بعدها على إقرار بالسماح للبريد المصري الخصم من حسابه. 

 

 

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