لأصحاب المعاشات.. طريقة الحصول على سلفة بدون فوائد

كشف حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، تفاصيل الحصول على سلفة لأصحاب المعاشات، بمقدار ثلاث أضعاف المعاش.



وقال حاتم الصولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الإثنين، إن البروتوكول مع شركة خزنة اتاح سلفة ثلاث أضعاف المعاش.



وأضاف حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، أن أي أحد من أصحاب المعاشات بدون أي اشتراطات يستطيع الحصول على هذه السلفة.

مصاريف ادراية شهرية ١٨ جنيها

وتابع حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، أن القرض يقسط لمدة عام ومصاريف إدراية شهرية ١٨ جنيها، لافتا إلى أن طريقة التقديم من خلال تطبيق خدمة ويمضي بعدها على إقرار بالسماح للبريد المصري الخصم من حسابه.