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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم بدار السلام بسوهاج

صدى البلد

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الاثنين الموافق ١٢ ديسمبر الجارى فى تمام السادسة مساء ظهور بقعة سولار امام ماخذ محطة مياه اولاد سالم  السطحية بمركز دار السلام بطول ٥٠٠ متر وعرض ٣٠٠ متر متصلة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، واضاف انه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز دار السلام.

وتم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين وانه عقب انتهاء اثار بقعة السولار من امام ماخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

واشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ان نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات امام ماخذ محطة مياه البلينا وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور اى آثار لبقعة السولار امام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

 الجدير بالذكر أنه تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والرى والمسطحات المائية، بالإضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبنى سويف لرفع درجة الاستعداد.

محافظة سوهاج شركة مياه الشرب مياه الشرب بأسيوط المهندس محمد صلاح الدين المسطحات المائية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

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