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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمكن تكرارها.. موعد الحصول على سلفة ثلاث أشهر لأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

أكد حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، أن عملية الحصول على السلفة ثلاث أضعاف المعاش لأصحاب المعاشات تستغرق ايام قليلة ويحصل بعدها على السلفة بدون اي فوائد. 

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التنسيقية تلتقي أصحاب المعاشات ضمن جلساتها النقاشية حول الحوار الوطني


وأضاف حاتم الصولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن الخدمة متاحة في الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٣، لافتا إلى أن الموضوع ليس مرة واحدة فقط، ولكن يمكن تكرار السلفة بعد ذلك اكثر من مرة. 


أصحاب المعاش


واكمل حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، أن هذا الأمر يساهم في التسهيل على اهلينا من أصحاب المعاش للحصول على أموال. 
 

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