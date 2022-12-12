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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللقطات الأولى لحريق لنش في الميناء السياحي بالغردقة

حريق لنش سياحى
حريق لنش سياحى

رصد موقع صدى البلد الإخباري، من خلال بثاً مباشراً اللقطات الأولى لحريق لنش سياحى، فى ميناء الغردقة السياحي.

أكدت مصادر بحرية، أن حريق لنش السفاري بمدينة الغردقة اليوم بدأ من عنبر الماكينات، وبسبب شدة الرياح التهمت النيران المركب بشكلٍ كامل.

كما تم الدفع بسيارات قوات الدفاع المدني، فور تلقي بلاغ بالحريق، لمحاولة السيطرة على الحريق ومحاولة إطفائه قبل أن يمتد إلى مراكب أخرى.

وقام البحارة الموجودين على الميناء بقطع حبال المركب حتى لا تمتد النيران إلى مراكب اخرى ومحاولة السيطرة على الحريق فيما لم يتم معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحريق.

والتهمت النيران المركب بالكامل، دون وجود إصابات، وأخطرت الأجهزة الأمنية المختلفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة سبب الحريق.

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لنش سياحى حريق لنش ميناء الغردقة السياحي ميناء الغردقة مدينة الغردقة قوات الدفاع المدني

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