حصاد الأزهر 2022.. الطيب يدعو إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية ويعزي الملكة إليزابيث الثانية والطفل ريان.. وإطلاق عدد من القوافل الإغاثية وإنهاء خصومات ثأرية

حصاد الأزهر 2022

شيخ الأزهر يلتقي البابا فرانسيس وعدد من رؤساء دول العالم

شيخ الأزهر يدعو إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية

فلسطين تهدي شيخ الأزهر مصحف المسجد الأقصى

الأزهر يعزي الملكة اليزابيث الثانية والطفل ريان

إطلاق عدد من القوافل الإغاثية وإنهاء خصومات ثأرية

شهدت مشيخة الأزهر الشريف، خلال العام الجاري 2022 ، العديد من الأحداث المهمة والقرارات والأنشطة المختلفة، على مختلف الأصعدة، نوجزها في التقرير التالي الذي يرصد حصاد الأزهر في 2022.



3 ديسمبر

الأزهر يهدي "الكتاب المسموع" لذوي البصائر



أعلن الأزهر الشريف بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، عن إطلاق مشروع "الكتاب المسموع" على منصات الأزهر التعليمية، لطلاب المعاهد الأزهرية من ذوي البصائر، تيسيرًا عليهم مشقة وعناء التعليم، وتخفيفًا للعبء الكبير الذي تقوم به أسر الطلاب من ذوي البصائر في البحث عن سبل وأدوات تسهل على أبنائهم عملية تحصيل العلم والمذاكرة، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 ضرورة الفهم الحقيقي لقضايا الإعاقة وإتاحة فرص تعليم مناسبة تلائم احتياجاتهم وتمكنهم من الاستفادة الكاملة من كافة الفرص المتاحة لهم.



10 نوفمبر

اختبارات مسابقة الإمام الأكبر

وأجرى قطاع المعاهد الأزهرية، اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، حيث بدأت الامتحانات من السبت الموافق ١٢ نوفمبر الجاري، حيث تم تجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب الآلي وتدريب وتأهيل منسقي اللجان على كيفية تطبيق معايير المسابقة.



7 نوفمبر

قافلة إغاثية عاجلة إلى الصومال

ووجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإرسال قافلة إغاثية عاجلة إلى دولة الصومال، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ووزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والهلال الأحمر، وذلك بهدف رفع المعاناة عن الشعب الصومالي الشقيق، في ظل ما يعانيه من أوضاع غير إنسانية وتفشي الأمراض الوبائية، وانتشار الهجمات الإرهابية، وما يشهده الصومال من جفاف غير مسبوق دمر ملايين المحاصيل الزراعية، وأدى إلى نزوح آلاف الأسر والأفراد إلى مخيمات النازحين واللاجئين.



5 نوفمبر

شيخ الأزهر يلتقي البابا فرنسيس



التقى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في مملكة البحرين، في إطار زيارتهما إلى المملكة لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".



4 نوفمبر

شيخ الأزهر يدعو إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية

ودعا شَـيْخ الأزهــر الشَّــريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، من أجل سلام العالم واستقراره، بالقول: "أضمُّ صوتي إلى صوتِ محبِّي الخير ممن يدعون إلى السَّلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية، وحقن دماء الأبرياء مِمَّن لا ناقةَ لهم ولا جَمَل في هذه المأساة، ورفع راية السَّلام بدلًا من راية الانتصار، والجلوس إلى دائرة الحوار والمفاوضات".

16 أكتوبر

فلسطين تهدي شيخ الأزهر مصحف المسجد الأقصى

أهدى الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى، إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا من دولة فلسطين لدور الأزهر في دعم القضية الفلسطينية والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الدائم والمشروع ضد انتهاكات الكيان الصهيونى.



10 أكتوبر

الإمام الأكبر يكرِّم فريق الأزهر

كرم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فريق طلاب الأزهر المشاركين في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة، بمناسبة تتويجه بالمركز الأول، في الاحتفال الذي نظَّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة".



6 أكتوبر

الإمام الأكبر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

وكرَّم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية والمكفوفين، للعام الدراسي 2021/2022م.



1 أكتوبر

وكيل الأزهر يطمئن على سير الدراسة

وتفقد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، معهد الدكتور طلعت الإعدادي بنين النموذجي بمدينة نصر، ومعهد فتيات البساتين بمنطقة السقايين بعابدين، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام العمل بالمعاهد.



21 سبتمبر

الصلح بين عائلتي "السعدات" و "آل عرفة"



وأتمت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بالتعاون مع محافظة سوهاج وعدد من حكماء وعقلاء المحافظة الصلح في قرية أولاد جبارة، مركز العسيرات، وذلك بين عائلة السعدات (آل قناوي) وعائلة آل عرفات، في الخصومة الثأرية التي استمرت بينهما لسنوات.



20 سبتمبر

بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب

وقع د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالجامع الأزهر، بروتوكول تعاون لتعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء، في المجالات العلمية والدينية والثقافية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة.



15 سبتمبر

المؤتمر السابع لزعماء الأديان في كازاخستان



وثمن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر السابع لزعماء الأديان في كازاخستان، مؤكدا أنها تمس الكثير من المشكلات التي يئن منها المجتمع الدولي، نتيجة صمت العالم المتحضر، ولامبالاته بما يلحق الفقراء والبائسين، ومن لا حول لهم ولا قوة، من تجاوزات الطغاة والظلمة والمتغطرسين والمستكبرين في الأرض، مشددا على أن رسالة الأديان لن تبلغ هدفها ما لم تتحد، وما لم يتحد أهلها، وما لم يكونوا قوة تعمل على تنقية الشعور الديني من الضغائن والأحقاد.



14 سبتمبر

الإمام الطيب يتقلد جائزة أستانا الدولية

وقلد الرئيس قاسم جومارت توقايف، رئيس جمهورية كازاخستان، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية، والتي تعد أحد أرفع الجوائز في منطقة آسيا الوسطى، لمساهمة فضيلته في مجال الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي.



١٣ سبتمبر

شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الكازاخي

التقى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمقر القصر الرئاسي بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين كازاخستان والأزهر الشريف.

١١ سبتمبر

واجب العزاء في وفاة الملكة اليزابيث الثانية



وحرص الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء في وفاة الملكة اليزابيث الثانية، في مقر السفارة البريطانية، حيث كان في استقباله السيد السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى القاهرة وأعضاء السفارة البريطانية.



٣ سبتمبر

مساعدات غذائية وطبية عاجلة للسودان

ووجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسئولين في بيت الزكاة والصدقات المصري بالتعاون مع الجهات المعنية في الأزهر الشريف، بإرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة لدولة السودان الشقيق، إثر تعرض البلاد للسيول والأمطار التي تسببت في وقوع ما يزيد عن ١٠٠ قتيل، وإصابة العشرات، وتدمير آلاف المنازل، ونزوح سكانها بحثًا عن الأمن والأمان.

٢٦ أغسطس

مضاعفة منحة «سبتمبر» للأسر المستحقة

قرر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مضاعفة منحة شهر سبتمبر لمستحقي الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، في إطار دعم البيت للأسر غير القادرة لتوفير مستلزمات الدراسة لأبنائها ومساعدتهم في تحمل نفقات الحياة.



٢٦ أغسطس

ستة أعضاء جدد بمجمع البحوث الإسلامية

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتخاب ستة أعضاء جدد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وذلك بناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر فضيلة د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



١٤ أغسطس

إعانات نقدية عاجلة لعائلات كنيسة أبو سيفين

وجه فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة بالأزهر، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات المتوفين في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.

٥ أغسطس

الأزهر يُدين الإرهاب الصهيوني على غزة

وأدان الأزهر الشريف بأشد العبارات إرهاب الكيان الصهيوني على غزة وقتله المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات منهم واستهداف أطفالهم ونسائهم، ويستنكر الأزهر هذا الصمت العالمي غير المعقول وغير المقبول، والذي يمنح الكيان الصهيوني تشجيعًا لا أخلاقيًّا ولا حضاريًّا لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية، واعتداءاته المتكررة في حق إخواننا الفلسطينيين الأبرياء.



٢٨ يوليو

نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 57.31%



أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).



١٤ يوليو

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حافلة ترعة السلام



وتقدم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حافلة ترعة السلام، ما أسفر عن وقوع وفَيَات ومصابين من حفظة كتاب الله -عز وجل-، داعيا المولى -سبحانه- أن يرحم شهداء القرآن، وأن يربط على قلوب أهليهم وأحبائهم، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

١٣ يونيو

بروتوكول تعاون بين الأزهر والبيئة



وشهد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة البيئة، بمقر مشيخة الأزهر، لتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية الخاصة بالبيئة على مستوى الجمهورية.

٥ يونيو

رفض تصريحات مسؤول هندي تجاه الرسول



كما أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديد لما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على صفحته على «تويتر» من تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد ﷺ وزوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة، وما كشفه كلامه من جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق، وأن الله عصمهم من الوقوع في الرذائل وما تكرهه النفوس الطاهرة المستقيمة.

٢١ مايو

الإمام الأكبر يرحب بالرئيس البولندي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د .أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والسيدة أجاتا كورنهاوز، قرينة السيد رئيس جمهورية بولندا، والوفد المرافق للرئيس، وذلك بمقر مشيخة الأزهر



١٢ مايو

إنهاء الخصومات الثأرية بمركز نقادة

كما أتمت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بالتعاون مع محافظة قنا وعدد من حكماء وعواقل المحافظة الصلح في قرية نجع الصدر الأوسط قمولا مركز نقادة، وذلك بين أبناء العمومة عائلة اليوسفات وعائلة الفورة في الخصومة الثأرية التي استمرت بينهما لسنوات.



٢١ أبريل

إنهاء خصومة ثأرية بين عرب العوازم وآل حسين



كما أتمت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بالتعاون مع محافظة قنا ومديرية أمن قنا وعدد من حكماء - الصلح في الخصومة الثأرية بين عائلتي «عرب العوازم» و«آل حسين»، بتقديم «القدوة» في جلسة صلح بمدينة فرشوط.

١٧ أبريل

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقنا

برعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، أمس السبت، جلسة صلح فى الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة بعائلة الإفرات بقرية الكرنك أبو تشت.



٨ أبريل

اطلاق الموقع الرسمي للإمام الطيب



ودشُن الجمعة 7 رمضان 1443هـ الموافق 8 أبريل 2022م الموقع الرسمي لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور وإتاحة كل جهود الإمام الطيب ومسيرته موثقة بالنص والصوت والصورة، وتسهيل الوصول إلى كل ما يخص الإمام الطيب في موقع رسمي، وقد تم الإعلان عن إطلاق الموقع اليوم خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1082 عامًا على افتتاح الجامع والصلاة فيه.



رابط الموقع الرسمي لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف من هنا

٢١ فبراير

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يزور الجامع الأزهر

واستقبل الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر، الدكتور مولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، والدكتور بولات سارسينبايف، رئيس مجلس مركز نور سلطان نزاربايف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات، والوفد المرافق لهم، بالجامع الأزهر.

١٨ فبراير

ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي

انطلقت اليوم أولى فعاليات ملتقى الأزهر السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة، بالجامع الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المنعقد في الفترة من ١٨ حتى ٢٧ فبراير الماضي.

٦ فبراير

الإمام الأكبر ينعى الطفل المغربي"ريان"

ونعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي "ريان"، الذي وافته المنية، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



٣٠ يناير

شيخ الأزهر يستقبل الرئيس السنغالي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، السيد الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، ووفدا رفيع المستوى من الوزراء السنغاليين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر والسنغال.