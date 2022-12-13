فرج عامر: أتمنى أن يوقع اتحاد كرة القدم بروتوكول تعاون مع اتحادات أوروبية

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة تويتة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتب فرج عامر : اتمني ان يوقع اتحاد كرة القدم بروتوكول تعاون مع اتحادات اوروبية شهيرة تسمح لمدربينا الصغار ان يقضوا فترة معايشة في الاندية الكروية الكبيرة ، وايضا للمهن الكروية المختلفة سواء معدي لياقة بدنية ونفسية وتغذية ومحللين اداء ، لازم نعمل اللي الدول المتقدمة بتعملة، من غير كدة مفيش امل.

طفاز الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بثلاثة أهداف على منافسه الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام وي.



وسجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة من تاو بعد تسديدة برونو سافيو من داخل منطقة الجزاء.



وفي الهدف الثاني مرر علي معلول كرة رائعة على رأس ياسير إبراهيم قلب دفاع الأهلي الذي أسكن الكرة الشباك برأسية رائعة في الدقيقة ٣٢ من عمر المباراة.



وحرم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري من تسجيل هدف تقليص الفارق.



وتألق الشناوي ومنع محمود علاء من تسجيل ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الvar في الدقيقة 45 من عمر المباراة.



احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة ٤٦ من عمر المباراة، وتصدى لها محمد عادل ميسي في الدقيقة ٤٧ وسجلها بعيدة عن الثلاث خشبات وحرم فريقه من تسجيل هدف تقليص الفارق.