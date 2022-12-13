العنف ضد المرأة وقبول الأخر والتطرف وسبل المواجهة.. ندوة بجامعة الوادي الجديد

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وبحضور أعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون و الطلاب.

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع إدارة الوعظ والفتوى الدينية وفرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ندوة بعنوان (العنف ضد المرأة.. وقبول الأخر والتطرف وسبل المواجهة، )

وذلك بحضور الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام الوعظ والفتوى الدينية بالمحافظة والسيدة نادية عزمى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد بهدف توعية الطالبات وتعريفهن بمراكز الدعم والمساندة القانونية والنفسية، وتشجيعهن على مكافحة العنف، فضلا عن توعيتهن بالآثار السلبية المترتبة على هذه أنماط العنف سواء من الناحية الصحية والنفسية، وطرق مشاركة الطلاب في هذه الأنشطة من خلال التطوع، والخطوات الواجب اتباعها حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش.

وقالت الدكتورة أسماء محمد عيد الأستاذ بكلية التربية جامعةالوادى الجديد إن الندوة تناولت أنواع العنف ضد المرأة، ودور المجلس القومي للمرأة في مواجهته من خلال التوعية المستمرة في مختلف كليات الجامعة مؤكدة على تعاون المجلس المستمر مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بهدف تبادل الخبرة والعمل على تبصير الطلاب بسُبل مواجهته

وأوضحت أن جميع الأديان قد بنيت على نبذ العنف تجاه كل البشر، فما بال المرأة والطفل، مؤكدًا الحاجة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة.

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