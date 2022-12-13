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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: حسام حسن يقترب من المصري.. تغيير مدربين بالدوري في الجولات القادمة

حسام حسن
حسام حسن

أكد الإعلامي محمد فاروق أن حسام حسن اقترب من تدريب نادي المصري البورسعيدي في الفترة القادمة بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة في الساعات الماضية.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "حسام حسن يقترب من تدريب المصري بناءً على رغبة الجماهير وموافقة كامل أبو علي رئيس النادي على التعاقد مع حسام حسن وتدريب الفريق في المرحلة المقبلة".

وتابع: "المصري يبحث عن مدرب مميز بعد رحيل إيهاب جلال من تدريب الفريق وحسام حسن الأقرب لتولي المهمة رسميا في الأيام القادمة داخل بورسعيد ".

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فاروق: الجولات القادمة في الدوري ستشهد تغيير في المدربين

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك تغييرات جديدة في مدربي مسابقة الدوري الممتاز في الفترة القادمة بسبب نتائج المباريات بالمسابقة المحلية.

وأردف "أعتقد أن الجولات القادمة ستشهد تغييرا في مدربي الدوري الممتاز وفقاً لنتائج المباريات في المرحلة المقبلة ".

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وأتم: " الجولات القادمة في الدوري ستشهد تغيير في المدربين، وهناك رحيل متوقع لأكثر من مدرب في الفترة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز ".

محمد فاروق حسام حسن علي إيهاب جلال الدوري الممتاز

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