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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول بالاتحاد الأوروبي تسعى لإضعاف خطط الكتلة بخفض انبعاثات المناخ

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

تظهر الوثائق أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تحاول إضعاف القانون المخطط للاتحاد لخفض انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز ، بعد أسابيع من تعهد الاتحاد الأوروبي في مؤتمر المناخ COP27 ببذل المزيد من الجهد لمعالجة غازات الاحتباس الحراري.

الميثان هو ثاني أكبر سبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون وله تأثير احترار أعلى بكثير ، مما يعني أن التخفيضات السريعة في انبعاثات الميثان أمر بالغ الأهمية إذا كان العالم يريد تجنب تغير المناخ الحاد.

اقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي تشريعًا يطالب شركات النفط والغاز في أوروبا بإيجاد وإصلاح البنية التحتية المتسربة للسماح للميثان بالتسرب. ستكون الشيكات مطلوبة كل ثلاثة أشهر ، تبدأ بعد ستة أشهر من دخول اللائحة حيز التنفيذ.

لكن دول الاتحاد الأوروبي ، التي تتفاوض على القانون ، تريد تأجيل المسح الأول إلى 12 شهرًا ، ثم تحديد جداول زمنية مختلفة - في بعض الحالات أقل تكرارًا - لفحص أنواع مختلفة من البنية التحتية ، وفقًا لأحدث مسودة حل وسط ، اطلعت عليها رويترز.

على سبيل المثال ، سيتم مسح محطات الضاغط ومحطات الغاز الطبيعي المسال كل ستة أشهر ومحطات الصمامات كل 12 شهرًا وخطوط أنابيب النقل كل عامين.

وأظهرت المسودة أن الدول تريد أيضًا إعفاء الآبار العميقة من شرط فحص آبار النفط والغاز غير النشطة بحثًا عن تسرب الميثان ، وتغيير المتطلبات الأسبوعية لفحص مداخن الغاز إلى شهرية.

تعكس المسودة المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ، ولم تشر إلى الدول التي أيدت التغييرات

ومع ذلك ، أظهرت وثائق الاتحاد الأوروبي التي توضح بالتفصيل المواقف التفاوضية لمختلف البلدان ، أن المجر ورومانيا طلبت قواعد أضعف.

في إحدى الوثائق ، قالت المجر إن خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء حرق الغاز الروتيني على الفور ستمثل 'قضية تكلفة وتوقيتًا للصناعة' ، ويجب تأجيلها حتى عام 2030.

ورفض ممثل المجر لدى الاتحاد الأوروبي التعليق على المفاوضات.

وقال مصدر روماني لرويترز إن بلاده تعمل على صياغة إجراءات 'تتماشى مع طموحاتنا المناخية ، وهي مجدية من الناحية الفنية ، مع ضمان أن يكون الجدول الزمني للتنفيذ واقعيا'.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن التغييرات لا ينبغي أن تضعف طموح القانون ، وتسعى إلى معالجة مخاوف بعض الدول بشأن تكلفة القواعد وجدواها.

حذر نشطاء من أن قواعد الاتحاد الأوروبي الأضعف ستضعف أوراق الاعتماد الخضراء للكتلة ، مشيرين إلى أن كندا ونيجيريا ودول أخرى تعمل على تطوير لوائح الميثان التي تكون في بعض الحالات أكثر طموحًا.

قال جوناثان بانكس ، مدير الميثان العالمي في فرقة العمل النظيفة الجوية غير الربحية: 'تواجه بروكسل الآن خطر الحصول على تشريع خاص بالميثان يبدو أنه قد مضى عليه 10 سنوات'.

إلى جانب الولايات المتحدة ، يقود الاتحاد الأوروبي التعهد العالمي بشأن الميثان لـ 150 دولة بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030. وكان الاتحاد الأوروبي أيضًا من بين المشاركين في سوق النفط والغاز الذين تعهدوا في قمة المناخ COP27 الشهر الماضي ببذل المزيد من الجهود للحد من غاز الميثان.

الميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي ، لذلك إذا تم التقاطه يمكن بيعه كوقود ، مما يعوض الكثير من تكلفة التقاط الميثان لشركات النفط والغاز ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على موقفها بشأن قانون الميثان في 19 ديسمبر ، قبل التفاوض على القانون النهائي العام المقبل مع البرلمان الأوروبي.

لن ينطبق قانون الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية في الخارج التي تنقل الغاز إلى أوروبا. يستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 80٪ من الغاز الذي يستهلكه ، وتحدث معظم انبعاثات الميثان المرتبطة بهذا الاستهلاك في الخارج.

وأظهرت وثيقة أخرى ، على أمل سد هذه الفجوة ، أن ألمانيا ، أكبر سوق للغاز في أوروبا ، طلبت توسيع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بغاز الميثان لتشمل البنية التحتية الأجنبية.

قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن ألمانيا تريد من القواعد الجديدة 'تقديم مساهمة حاسمة في التعهد العالمي بشأن الميثان'.

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