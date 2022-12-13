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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب إلغاء هدفين | قرار عاجل من الإسماعيلي ضد حكم مباراة فيوتشر

صدى البلد

فتح خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي النار على أداء التحكيم خلال مواجهة الدراويش ضد فيوتشر في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.
قال خالد زين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التعادل مع فيوتشر ليس جيدا بالنسبة لنا، وتم إلغاء هدفين لنا وأعتقد أن الهدفين لم يكن من الصحيح إلغائهما".
وأضاف: "لو المعيار التحكيمي واحد للفريقين، لن أعترض على التحكيم، وكان هناك قرارات غريبة من الحكم في المباراة".
وختم حديثه قائلا: "الإسماعيلي سوف يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مواجهة فيوتشر اليوم".

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