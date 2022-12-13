فوز مدرسة النور للمكفوفين بالعريش في مسابقة الدوري الثقافي

استكمل قصر ثقافة العريش، محافظة شمال سيناء، فعاليات مسابقة الدوري الثقافى والفنى للمرحلة الاعدادية بين مدرسة النور للمكفوفين ومعهد فتيات ضاحية السلام الازهري بالعريش ، في إطار البرنامج الثقافي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذي يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، من خلال إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى وإشراف محمود حنفى نائب مدير عام الفرع.

مدرسة النور للمكفوفين



وقد فاز باللقاء فريق مدرسة النور للمكفوفين ، كما تخلل اللقاء فقرات من الشعر والرسم، وقام بالقاء الأسئلة مجدى الشريف المخرج المسرحى.

حضر اللقاء لجنة التحكيم متمثلة وهم الشيخ محسن أبو القاسم وكيل الوزارة، والمهندس عاصم عبد الجليل، وصفاء عبد العزيز موجه بإدارة العريش الأزهرية ومنسق المسابقة ، يديرها الفنانة إيناس سمير مدير القصر.



