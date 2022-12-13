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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طالبة جامعية لاستيلائها على معاش والدها رغم زواجها سرًا بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط طالبة جامعية؛ بعد استيلائها على مبالغ مالية، دون وجه حق، عن معاش والدها المتوفي، بالرغم من زواجها عُرفيًا، بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علي م م س- محامي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج- ويقيم دائرة مركز سوهاج).

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يفيد بزواج المدعوة (رحمة م م س- 25 عامًا- طالبة بكلية الدراسات الإسلامية- وتقيم دائرة مركز المراغة)، عرفيًا بالسر، من أجل الاستيلاء على معاش والدها دون وجه حق، وبلغ إجمالي المبلغ المُستحق ستة وتسعون ألف وثمانية وتسعون جنيهًا، عن معاش والدها المُتوفي.

وأثبتت التحريات زواجها عرفيًا من المدعو (علي ا ا ع)، وعدم إبلاغها الهيئة بواقعة الزواج خلال تلك الفترة، واستمرارها في عملية الصرف؛ ما أضر بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ المُستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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