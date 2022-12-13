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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لظروف أسرية.. الاتحاد يفسخ تعاقده مع إسماعيل أحمد

صدى البلد

أعلن الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، فسخ التعاقد مع إسماعيل أحمد قائد فريق كرة السلة بالنادي.

جاء ذلك في بيان رسمي لزعيم الثغر، أعلن فيه أن النادي وافق على فسخ التعاقد مع اللاعب بناء على رغبته، حيث إن لديه ظروف أسرية في لبنان.

وقد ينتقل "سمعة" إلى أحد الأندية اللبنانية، وذلك حتى يكون قريبا من أسرته.

ويعد إسماعيل أحمد أحد أساطير كرة السلة العربية، وتحديدا في لبنان، حيث خاض اللاعب مشوار احتراف في العديد من الفرق اللبنانية، حقق من خلالها بطولات عربية ومحلية.

ومع عودته إلى زعيم الثغر منذ موسمين، نجح في حصد العديد من البطولات المحلية والعربية أيضا.

الاتحاد السكندري كرة السلة محمد مصيلحي لبنان إسماعيل احمد فريق كرة السلة زعيم الثغر

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