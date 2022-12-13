لظروف أسرية.. الاتحاد يفسخ تعاقده مع إسماعيل أحمد

أعلن الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، فسخ التعاقد مع إسماعيل أحمد قائد فريق كرة السلة بالنادي.

جاء ذلك في بيان رسمي لزعيم الثغر، أعلن فيه أن النادي وافق على فسخ التعاقد مع اللاعب بناء على رغبته، حيث إن لديه ظروف أسرية في لبنان.

وقد ينتقل "سمعة" إلى أحد الأندية اللبنانية، وذلك حتى يكون قريبا من أسرته.

ويعد إسماعيل أحمد أحد أساطير كرة السلة العربية، وتحديدا في لبنان، حيث خاض اللاعب مشوار احتراف في العديد من الفرق اللبنانية، حقق من خلالها بطولات عربية ومحلية.

ومع عودته إلى زعيم الثغر منذ موسمين، نجح في حصد العديد من البطولات المحلية والعربية أيضا.