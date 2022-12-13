إيهاب واصف: تصدير المشغولات الذهبية يسهم في رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل

سيطر موضوع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، على معظم برامج التوك شو في مصر، وبعض البرامج خصصت فقرة للحديث عن الذهب والي اين يتجه.

وتراجع وانخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، الحدث الأهم والذي خرجت به تلك الفقرات، في البرامج التلفزيونية المختلفة، لتزف بشري بشأن الأسعار بعد موجة من الارتفاع الجنوني الغير متوقع الفترة الماضية.

تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أي دولة تصدر موادها خام يبقى قطاعها فاشل، وأي قطاع في مصر يقوم بتصدير خاماته هو قطاع فاشل، قائلا: "الرئيس السيسي يطالبنا نضيف قيمة مضافة على موادنا عشان نوصل لـ 100 مليار دولار صادرات".

وأضاف ايهاب واصف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تصدير الذهب خام فشل، ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه توظيف عمالة وتزويد قيمة مضافة، مؤكدا أن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.

وتابع إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أنه : "نطالب برفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات، والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية تمنعنا من المنافسة العالمية، وهناك اعتقاد خاطئ بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر"، موضحا أن تصدير المشغولات الذهبية سيساهم في رفع الإنتاجية في مصر.

الذهب المستعمل





حذر هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، من شراء الذهب المستعمل، قائلا إنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة فكرة بيع الذهب المستعمل، متابعا أنه لا ينصح أحدا بشرائه، فهو يمثل خطورة كبيرة للمستهلك والمشتري.

وأضاف هاني ميلاد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "شراء الذهب المستعمل يعرض المشتري إلى المخاطرة، ويمكن أن يشتري ذهب غير صحيح أو مسروق، وحينها يتعرض المشتري إلى مشاكل كبيرة"، موضحا أن ما يتم لا يندرج تحت بند المعاملة التجارية ولا يوجد فاتورة أو ضامن.



واسترسل أنه لا يوجد ضمان للمشتري في هذه الحالة، منوها بأن قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية كان بمثابة حلم للجميع.

وأكمل: اليوم نقوم بتنفيذ أول معرض المصوغات والمجوهرات بهذا الحجم والإنتاج داخل الجمهورية، مضيفا: “نحلم بأن تكون مصر مركز إقليمي لصناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات”.

سعر جرام الذهب

أسعار الذهب فى هذه الفترة تشهد انخفاضا

زف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بشري سارة بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

وقال نادي نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، مساء اليوم السبت، إن أسعار الذهب فى هذه الفترة تشهد انخفاضا، موضحًا أن سعر الذهب وصل في وقت سابق لـ 1850 و الآن وصل لـ 1650 جنيها للبيع و1600 جنيه للشراء.

وأوضح نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا يؤكد أن هناك هبوطا كبيرا في السعر وصل لـ 200 جنيه و أكثر، بالجرام و أن هذا الانخفاض لم يحدث من قبل فى تاريخ الذهب، وذلك بسبب الارتفاع غير المبرر، الذى حدث من قبل، وأن الذهب خارجيًا منخفض.



وأضاف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الذهب سلعة عالمية ويتأثر بالأحداث العالمية، ويتأثر بسعر الدولار فى السوق الموازي، وسعر وقية الذهب عالميًا بـ 1798 دولارا، وهذا يكون منخفضا، موضحًا أن الذهب فى الخارج سعره منخفض.







سعر اونصة الذهب

أكد صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، أن هناك تذبذب خلال الفترة الماضية في أسعار الذهب في السوق المحلي، وخاصة في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن

وأضاف صادق مرزوق، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، أن معدل الزيادة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 أكثر من معدل نقصانه، موضحًا أن سعر جرام الذهب يرتفع بنسبة أكبر من معدل الانخفاض.

وتابع صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، أن الذهب مازال مرتفع بسرعة كبيرة جدا خلال الوقت الحالي، واتوقع ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بشكل أكيد خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكمل صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، أن سعر اونصة الذهب هي المتحكمة الأساسي في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، لافتا إلى أن أسعار الذهب الموجودة حاليا مرتفع.

وأضاف صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، أن ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 نتيجة لقلة المعروض من الذهب في مصر، الأمر الذي يحتاج النظر له للحكم على الأسباب بشكل أكثر دقة.



سعر جرام الذهب اليوم



وبالنسبة للأسعار اليوم الثلاثاء، الموافق 13-12-2022، تراجعت أسعار الذهب، وانخفص سعر الجرام عيار 21 اليوم بقيمة 140 جنيها، وذلك بعد ما سجل اليوم الثلاثاء 1690 جنيها بعدما وصل إلى 1830 جنيها ، بينما سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 سجل 943 جنيها، وعيار 14 سجل 1,100 جنيه، و تراجع الجنيه الذهب 1120 جنيها بعد أن سجل اليوم 13,520 جنيها.