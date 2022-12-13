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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن

صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدولار والذهب والدواجن والحديد والأسمنت والخضروات والفاكهة والعملات وأرقام الطوارئ، نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الدولار أيضا وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

البلدي بـ 55 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، حالة من التباين ما بين الارتفاع في أسعار البعض وانخفاض أسعار بعضها الآخر، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

عز بـ 20450 جنيها للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

الدينا الكويتي بـ 80 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر
ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع:

 

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

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