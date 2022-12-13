نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدولار والذهب والدواجن والحديد والأسمنت والخضروات والفاكهة والعملات وأرقام الطوارئ، نستعرضها فيما يلي:

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الدولار أيضا وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، حالة من التباين ما بين الارتفاع في أسعار البعض وانخفاض أسعار بعضها الآخر، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

الدينا الكويتي بـ 80 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع:

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.