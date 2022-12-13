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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

صدى البلد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، حالة من التباين ما بين الارتفاع في أسعار البعض وانخفاض أسعار بعضها الآخر.

 

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي: 

 

سجل سعر الطماطم مستوى بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
سجل سعر البطاطس بين 6.5 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.
سجل سعر البصل بين 2.25 و4.25 جنيه.
سجل سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.
سجل سعر الفاصوليا بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
سجل سعر الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.
سجل سعر الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
سجل سعر الملوخية بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الخيار الصوب بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
سجل سعر الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

 

أما أسعار الفاكهة فجاءت كالتالي: 


الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.
البلح السماني بين 3 و6 جنيهات.
البلح الزغلول بين 5 و9 جنيهات.
البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
الرمان بين 5 و10 جنيهات.

 

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