عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الدولار أيضا وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في مصر


سعر جرام الذهب بالجنيه 


الذهب عيار 24 
عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,931 جنيها.
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,729 شراء 1,770 جنيها.
الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,650 شراء 1,690 جنيها.
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,414 شراء 1,449 جنيها.
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,100 شراء 1,127 جنيها.
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 943 شراء 966 جنيها.

اسعار الذهب اليوم في مصر  


الاونصة - بيع 58,646 جنيها - شراء 60,067 جنيها.
الجنيه الذهب - بيع 13,200 جنيها - شراء 13,520 جنيها.
الكيلو - بيع 1,885,714 جنيها - شراء 1,931,429 جنيها.


سعر مصنعية الذهب اليوم


ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر دمغة الذهب اليوم


ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”


وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل  الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الدولار اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

عامر حسين يصدم جمهور الأهلي بشأن كهربا .. تفاصيل

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 10 من مسلسل الغرفة 207

كيف عالج الإسلام مشكلة غلاء الأسعار .. أزهري يقدم النصيحة

طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن لـ الشيف دعاء نوير

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

لماذا نرى النجوم ساطعة بقوة في فصل الشتاء فقط؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صعبة.. هذا ماذا يحدث في بريطانيا.. إضرابات عمالية ضخمة تجبر الجيش على نزول الشوارع.. والحكومة تواصل عقد لجنة “كوبرا” للطوارئ

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ