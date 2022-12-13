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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.


وذكرت الهيئة- في بيان، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما متوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 24 12
بنهــــا 23 13
دمنهور 23 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
دمياط 23 15
بورسعيد 23 14
الإسماعيلية 24 10
السويس 23 14
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 13
طنطا 22 13 
شلاتين 29 19
الإسكندرية 23 15
العلمين الجديدة 23 13
وادي النطرون 24 14
مطروح 24 14
السلوم 23 15
سيوة 23 11
العريش 23 14
رفح 24 15
الطور 27 14
كاترين 18 05
رأس سدر 23 13
نخل 23 06
طابا 23 14
نويبع 24 14
حلايب 24 19
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 17
مرسى علم 27 17
الفيوم 24 11
بني سويف 25 10
المنيا 24 08
أسيوط 24 10
سوهاج 25 09
قنا 26 12
الأقصر 27 13
أسوان 28 14
الوادي الجديد 26 08
أبوسمبل 27 11
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 25 20
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 31 21
المدينة المنورة 29 14
الرياض 25 13
المنامة 23 19
أبوظبي 27 18
الدوحة 24 17
الكويت 23 16
دمشق 17 08
بيروت 21 17
عمان 17 08
القدس 18 10
غزة 21 15
بغداد 22 14
مسقط 26 20
صنعاء 23 05
الخرطوم 33 18
طرابلس 24 17
تونس 22 17
الجزائر 22 19
الرباط 23 16
نواكشوط 35 20
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 13 07
إسطنبول 12 07
إسلام آباد 22 06
نيودلهى 25 10
جاكرتا 33 24
بكين 02 08-
كوالالمبور 29 23
طوكيو 13 06
أثينا 17 11
روما 10 05
باريس 02 02-
مدريد 15 10
برلين 01- 05-
لندن 02 01-
مونتريال 02- 08-
موسكو 01 05-
نيويورك 05 02-
واشنطن 08 03-
أديس أبابا 24 07

خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

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