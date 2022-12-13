سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وارتفعت أسعار صرف الدولار بقيمة 3 قروش فى البنوك العاملة فى مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.



أسعار الدولار فى مصر



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.62جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضى.



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك( ميد بنك ،الأهلي المتحد،الإسكندرية،المشرق،المصري لتنمية الصادرات)، نحو 24.60 جنيه للشراء و24.65جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.59 جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش مقارنة ختام تعاملات الأسبوع لماضي .

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك (الكويت الوطني ،فيصل الإسلامي)نحو 24.59جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 24.58جنيه للشراء و 24.64جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات مستهل اليوم الثلاثاء فى بنك قطر الوطني نحو 24.58جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك اليوم



ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،الاستثمار العربي،HSBC) نحو 24.55جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.54جنيه للشراء و 24.59جنيه للبيع بإرتفاع 3 قروش مقارنة بتعاملات آخر الأسبوع الماضي.