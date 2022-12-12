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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 12-12-2022

سعر الدولار فى مصر
سعر الدولار فى مصر

ارتفعت أسعار صرف الدولار بقيمة 3 قروش فى البنوك العاملة فى مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الاثنين 12 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار الدولار فى مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.62جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضى.


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك( ميد بنك ،الأهلي المتحد،الإسكندرية،المشرق،المصري لتنمية الصادرات)، نحو 24.60 جنيه للشراء و24.65جنيه للبيع.

سعر الدولار 

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.59 جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش مقارنة ختام تعاملات الأسبوع لماضي .

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك (الكويت الوطني ،فيصل الإسلامي)نحو 24.59جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.

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هزة قادمة في سعر الدولار .. قرار الاحتياطي الفيدرالي يحسم قيمة الأخضر

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سعر الدولار اليوم في البنوك خلال منتصف التعاملات

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 24.58جنيه للشراء و 24.64جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات مستهل اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني نحو 24.58جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،الاستثمار العربي،HSBC) نحو 24.55جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.54جنيه للشراء و 24.59جنيه للبيع بإرتفاع 3 قروش مقارنة بتعاملات آخر الأسبوع الماضي.

سعر الدولار فى بنوك مصر والأهلى 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الاثنين  فى بنوك (كريدى اجريكول،المصرف العربي الدولي) 24.54 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي و أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 24.62جنيه للشراء.

 

الدولار أسعار الدولار البنك المركزي مصرف أبوظبي الإسلامي الجنيه

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