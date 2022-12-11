عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر للدولار في البنوك اليوم الأحد 11-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجّل أقل سعر لـ الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية، حوالي 24.54 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-12-2022.

وبحسب تقارير مصرفية فقد جاء أدني سعر لـ الدولار في بنوك القطاعين الحكومي والخاص والتي من بينها "الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ثاني أقل سعر 

سجّل ثاني أدني   سعر دولار نحو 24.55 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الامارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، بلوم".

 

استقرار الأسعار

واستمر استقرار   في البنوك العاملة بالسوق المصرية لليوم الثالث علي التوالي وخصوصا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-12-2022 بمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر البنك المركزي

وأعلنالبنك المركزي المصري وصول سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.56 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع


متوسط سعر الدولار


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.58 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي،" .
ووسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.59 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني".


أعلي سعر 


بلغ أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.6 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، المشرق، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي".

وفي تصريحات سابقة اعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري بمقدار 0.3% خلال نوفمبر الماضي مسجلا 2.7% مقارنة بما كان عليه التضخم في أكتوبر السابق له إذ وصل إلي 3%.

معدلات التضخم


وزاد التضخم  بمقدار  2.2% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر 2021 إذ سجل 0.5%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن اليوم عن ارتفاع معدل التضخم الشهري الي 2.3% في نوفمبر الماضي مقابل 0.1% في نفس الشهر من العام السابق  ومقارنة بنحو 2.6% في أكتوبر السابق له .


وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 18.7% في نوفمبر السابق ومقارنة بنحو 16.2% في أكتوبر السابق.

سعر الدولار في البنوك مال واعمال أقل سعر دولار البنك الاهلي سعر الدولار في البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

سعر الذهب في الكويت اليوم 11-12-2022

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

موضوعات متعلقة

استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

أنفجارات عنيفة تهز محافظة خيرسون في أوكرانيا

بداية من اليوم.. السماح بتقديم الشيشة بعد ترخيصها بـ 10 آلاف جنيه

الأهلي يكشف عن الراعي الثالث لفريق الكرة.. اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

القوات الأوكرانية تقصف أحياء دونيتسك بـ 20 صاروخا

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 11-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقليل المخاطر.. 6 أطعمة غنية بالبروتين مفيدة لمرضى السكري

متى يجب التخلص من سموم الكبد؟ نظام غذائي للتنظيف

التوتر وعدم الراحة.. أضرار تناول الأطعمة المجمدة على الجسم

ارتعاش العين مؤشر لثلاثة أمراض خطيرة.. الأسباب وطرق العلاج

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ