أقل سعر للدولار في البنوك اليوم الأحد 11-12-2022

سجّل أقل سعر لـ الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية، حوالي 24.54 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-12-2022.

وبحسب تقارير مصرفية فقد جاء أدني سعر لـ الدولار في بنوك القطاعين الحكومي والخاص والتي من بينها "الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

ثاني أقل سعر

سجّل ثاني أدني سعر دولار نحو 24.55 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الامارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، بلوم".

استقرار الأسعار

واستمر استقرار في البنوك العاملة بالسوق المصرية لليوم الثالث علي التوالي وخصوصا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-12-2022 بمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر البنك المركزي

وأعلنالبنك المركزي المصري وصول سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.56 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع



متوسط سعر الدولار



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.58 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي،" .

ووسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.59 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني".



أعلي سعر



بلغ أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.6 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، المشرق، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي".

وفي تصريحات سابقة اعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري بمقدار 0.3% خلال نوفمبر الماضي مسجلا 2.7% مقارنة بما كان عليه التضخم في أكتوبر السابق له إذ وصل إلي 3%.

معدلات التضخم



وزاد التضخم بمقدار 2.2% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر 2021 إذ سجل 0.5%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن اليوم عن ارتفاع معدل التضخم الشهري الي 2.3% في نوفمبر الماضي مقابل 0.1% في نفس الشهر من العام السابق ومقارنة بنحو 2.6% في أكتوبر السابق له .



وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 18.7% في نوفمبر السابق ومقارنة بنحو 16.2% في أكتوبر السابق.