سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 10- 12 - 2022.



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.47 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 29.83 جنيه للشراء، و30.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 77.30 جنيه للشراء، و80.14 جنيه للبيع.