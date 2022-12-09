استقرارا أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم 9-12-2022 في البنوك

شهد متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9-12-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي البنوك التي تعمل داخل السوق المصرفي المصري.







سعر الدولار



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.56 جنيها للشراء و 24.64 جنيها للبيع



سعر اليورو



سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 25.83 جنيها للشراء و 25.92 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني



وصل سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري حوالي 29.88 جنيها للشراء و 29.98 جنيها للبيع.



الفرنك السويسري



وسجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 26.1 جنيها للشراء و 26.2 جنيها للبيع.



الين الياباني



وصل سعر الـ 100 ين ياباني إلي 17,95 جنيها للشراء و 18.01 جنيها للبيع.



اليوان الصيني



وصل سعر اليوان الصيني إلي 3.52 جنيها للشراء و 3.53 جنيها للبيع



العملات العربية



وأظهرت العملات العربية استقرارا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم.



سعر الريال السعودي



وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 6.53 جنيها للشراء و 6.55 جنيها للبيع



الدرهم الإماراتي



سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.6 جنيها للشراء و 6.8 جنيها للبيع.



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 80.01 جنيها للشراء و 80.28 جنيها للبيع.

