استقرارا أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم 9-12-2022 في البنوك

شهد متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9-12-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي البنوك التي تعمل داخل السوق المصرفي المصري.
سعر الدولار
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.56 جنيها للشراء و 24.64 جنيها للبيع
سعر اليورو
سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 25.83 جنيها للشراء و 25.92 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
وصل سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري حوالي 29.88 جنيها للشراء و 29.98 جنيها للبيع.
الفرنك السويسري
وسجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 26.1 جنيها للشراء و 26.2 جنيها للبيع.
الين الياباني
وصل سعر الـ 100 ين ياباني إلي 17,95 جنيها للشراء و 18.01 جنيها للبيع.
اليوان الصيني
وصل سعر اليوان الصيني إلي 3.52 جنيها للشراء و 3.53 جنيها للبيع
العملات العربية
وأظهرت العملات العربية استقرارا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم.
سعر الريال السعودي
وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 6.53 جنيها للشراء و 6.55 جنيها للبيع
الدرهم الإماراتي
سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.6 جنيها للشراء و 6.8 جنيها للبيع.
الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 80.01 جنيها للشراء و 80.28 جنيها للبيع.