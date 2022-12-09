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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرارا أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم 9-12-2022 في البنوك

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية والعربية

شهد متوسط  أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9-12-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي البنوك التي تعمل داخل السوق المصرفي المصري.




سعر الدولار


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.56 جنيها للشراء و 24.64 جنيها للبيع

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سعر اليورو


سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 25.83 جنيها للشراء و 25.92 جنيها للبيع.


سعر الجنيه الاسترليني


وصل سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري حوالي 29.88 جنيها للشراء و 29.98 جنيها للبيع.


الفرنك السويسري


وسجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 26.1 جنيها للشراء و 26.2 جنيها للبيع.


الين الياباني


وصل سعر الـ 100 ين ياباني إلي 17,95 جنيها للشراء و 18.01 جنيها للبيع.


اليوان الصيني 


وصل سعر اليوان الصيني إلي 3.52 جنيها للشراء و 3.53 جنيها للبيع 


العملات العربية 


وأظهرت العملات العربية استقرارا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم.


سعر الريال السعودي


وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 6.53 جنيها للشراء و 6.55 جنيها للبيع


الدرهم الإماراتي


سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.6 جنيها للشراء و 6.8 جنيها للبيع.


الدينار الكويتي


بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 80.01 جنيها للشراء و 80.28 جنيها للبيع.
 

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