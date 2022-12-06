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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم 6-12-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية مستهل التعاملات

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري منذ بداية تعاملات الأسبوع.

ينشر موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022  وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24.51جنيه للشراء و 24.56 جنيه للبيع مقارنة 24.55جنيه للبيع الخميس الماضي بإرتفاع قرش جنيه.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 25.74جنيه للشراء و26.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 29.88جنيه للشراء و30.31 جنيه للبيع  .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 26.04جنيه للشراء و26.32 جنيه للبيع.

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استقرار الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم

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بعد التخلي عن الدولار.. روسيا تحذر من تحول خطير في النظام العالمي

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 2.36جنيه للشراء و2.39جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 2.48جنيه للشراء و2.52جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء  3.46جنيه للشراء و3.49جنيه للبيع  .

أسعار صرف العملات الآسيوية


ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء .

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 17.98جنيه للشراء و 18.30جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء عند 3.50جنيه للشراء و3.53جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة 

ورفع البنك المركزي، خلال اجتماع استثنائي ،معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.

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