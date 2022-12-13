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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 20450 جنيها للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد والأسمنت
وارتفعت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية  وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك خلال ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت
ويسعى العديد الى معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين،  من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم 
سعر طن حديد عز 20450  جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 20950 جنيه  و 21100.
سعر طن حديد السويس 20350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن
سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1100 جنيه للطن
سعر طن حديد المصريين 20350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن
سعر طن حديد المراكبي 20330 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن
سعر طن حديد العشري 20300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 800 جنيه للطن
سعر طن حديد بشاي 21205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1305 جنيهات للطن
سعر طن حديد الجارحي 21205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1700 جنيه للطن
ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 600 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.


وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1650 مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
أسمنت النصر 1615 جنيها للطن.
أسمنت المعلم 1600 جنيه للطن.
اسمنت وادى النيل  1610 جنيهات للطن.
أسمنت  المخصوص 1620 جنيها للطن.
أسمنت أسوان 1620 جنيها للطن.
أسمنت سيناء 1535 جنيها للطن .
أسمنت حلوان 1650 جنيها للطن.
أسمنت السويدى  1720 جنيها للطن  مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
أسمنت العسكري بني سويف 1530 جنيها للطن.
 

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