عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات.

 

ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، 19 جمادى الأولى 1444 هـ،  بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، 19 جمادي الأول 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
الفجْر: 5:09 ص
الشروق: 6:42 ص
الظُّهْر: 11:49 ص
العَصر: 2:38 م
المَغرب: 4:56 م
العِشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة في الجيزة   
الفجْر: 5:09 ص
الشروق: 6:42 ص
الظُّهْر: 11:49 ص
العَصر: 2:38 م
المَغرب: 4:56 م
العِشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
الفجْر: 5:16 ص
الشروق: 6:50 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 2:40 م
المَغرب: 4:59 م
العِشاء: 6:23م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ 
الفجْر: 5:12 ص
الشروق: 6:46 ص
الظُّهْر: 11:50 ص
العَصر: 2:37 م
المَغرب: 4:55 م
العِشاء: 06:19 م


مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 4:57 ص
الشروق: 6:29 ص
الظُّهْر: 11:37 ص
العَصر: 2:28 م
المَغرب: 04:46 م
العِشاء: 6:09 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 5:06 ص
الشروق: 6:36 ص
الظُّهْر : 11:46 ص
العَصر: 2:42 م
المَغرب: 5:01 م
العِشاء : 6:22 م

مواقيت الصلاة في سوهاج 
الفجْر : 4:59 ص
الشروق: 6:28 ص
الظُّهْر : 11:49 ص
العَصر: 2:44 م
المَغرب: 5:03 م
العِشاء : 6:24 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 5:18 ص
الشروق: 6:46 ص
الظُّهْر : 12:05 ص
العَصر: 3:05 م
المَغرب: 5:25 م
العِشاء : 6:43 م


مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 4:55 ص
الشروق : 6:22 ص

الظُّهْر : 11:42 ص
العَصر: 2:43 م
المَغرب: 5:03 م
العِشاء : 6:21 م

صدى البلد مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

عامر حسين يصدم جمهور الأهلي بشأن كهربا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

هدد بفسخ التعاقد.. شرط عبدالله السعيد للاستمرار في بيراميدز.. تفاصيل

على خطى الأهلي.. اتحاد الكرة يستهدف 1.5 مليار جنيه بعقد الرعاية الجديد

مستمر للشهر المقبل.. فرصة للحصول على منح للدراسة بالخارج بعدد من الدول

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صعبة.. هذا ماذا يحدث في بريطانيا.. إضرابات عمالية ضخمة تجبر الجيش على نزول الشوارع.. والحكومة تواصل عقد لجنة “كوبرا” للطوارئ

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ