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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلدي بـ 55 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

 

ويقدم  موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

 

أسعار الدواجن 

ويسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 42 و43 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 37 و39 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 55 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر 60 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و5 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 4 إلى 5 جنيهات، أما يتراوح سعر البانية بين 100 إلى 110 جنيهًا.

 

أسعار البيض


وسجل سعر البيض الأبيض من 74 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 80 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 74 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 80 جنيهًا والبيض البلدي بين 78 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 80 جنيهًا.

 

 

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