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أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحتفل بافتتاح قرية الفارسية بالأقصر

صدى البلد

يحتفل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي اليوم "الثلاثاء" من خلال أحد كياناته وهي مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع آي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية بإفتتاح قرية الفارسية التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر بعد إعادة إعمارها ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

ويحضر الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن عملية إعادة إعمار قرية الفارسية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيقاً لأهداف التحالف الوطنى التنموي في توطين التنمية المستدامة بالريف المصري وتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيه من خلال بناء منازل آدمية تليق بهم وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات بجودة عالية.

وأشار زمزم إلى أن عملية إعادة الإعمار شملت إعادة بناء 30 منزلا متهالكا من منازل القرية وتشطيبهم وفرشهم بشكل كامل بجانب تركيب وصلات المياه والكهرباء.

وفيما يخص التمكين الإقتصادي، أعلن زمزم عن دعم 30 من عائلي الأسر الأكثر إحتياجاً ممن يجيدون حرفة الصيد بالقرية من خلال إمدادهم بـ 30 مركب صيد حديثة.

وأضاف أنه تم إفتتاح مركز لتحفيظ القران الكريم بالقرية وتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات والمقبلات علي الزواج بأجهزة كهربائية لإتمام زفافهم، كما تم تنظيم قوافل طبية متكاملة تضم العديد من التخصصات للكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

من جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة آي فاينانس للأستثمارات المالية والرقمية أن المجموعة رصدت خمسة ملايين جنية لتنمية وتطوير قرية الفارسية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وذلك إنطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية تجاه المساهمة بشكل فعال في تنمية وتطوير الريف المصري تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتماشياً مع رؤية السيد الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار سرحان إلي أن عملية إعادة الإعمار تنوعت ما بين إعادة بناء المنازل المتهالكة بشكل كامل ورفع كفاءه بعضها، وتأسيس مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع طبيعة النشاط الإقتصادي لسكان القرية ومن حولهم وأهمها امدادهم بمراكب للصيد مجهزة بمحركات آلية ومستلزمات الصيد فضلاً عن إطلاق عدد من القوافل الطبية للكشف علي أهل القرية.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير قرية الفارسية جاءت تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وآي فاينانس  للإستثمارات المالية والرقمية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي لتطوير قرية الفارسية بقيمة 5 مليون جنية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 إتحاد نوعي و27 إتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قرية الفارسية إي فاينانس مؤسسة صناع الخير

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