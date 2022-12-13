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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة بريطانية: المملكة المتحدة حريصة على التعاون مع مصر بمجال النقل البحري

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم “الثلاثاء” البارونة 'تشارلوت ڤير' وزيرة الدولة البريطانية لشئون النقل البحري والأمن البحرى وذلك في مستهل زيارة وزير النقل للمملكة المتحدة، التى تشمل مشاركته فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية، فضلاً عن زيارة ميناء فيليكستو أكبر موانئ المملكة المتحدة للاطلاع على احدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة فى ادارة الميناء.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، بأن الفريق كامل الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والمملكة المتحدة بما تتضمنه من تعاون مهم في مجال النقل بكافة صوره، وأبرزه مشروع تنفيذ خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون الثنائي في مشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء بقطاع النقل خلال الفترة القادمة، وبما يعزز مجمل أوجه الشراكة القائمة بين البلدين.  

وأكد وزير النقل على الأولوية التي توليها القيادة السياسية في مصر بشأن تنفيذ خطة شاملة لتحديث الموانئ المصرية ومراكز الخدمات بها، وبما يخدم المصالح المشتركة لمصر مع شركائها الدوليين ممن سيتاح لهم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والمزايا التفضيلية التي تتضمنها الاتفاقات التجارية لمصر مع مختلف أسواق العالم.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أهمية فرص التعاون المتاحة بين مصر والمملكة المتحدة في هذا المجال الحيوي، والتطلع للعمل سوياً مع الجانب البريطاني وكذلك القطاع الخاص من أجل تطوير التكنولوجيا والوسائل المستخدمة بالموانئ المصرية، لتكون أكثر اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة البريطانية عن تقديرها لأطر التعاون المتنامية مع مصر، وحرص المملكة المتحدة على الدفع قدماً بمشروعات التعاون الثنائي المستدامة لاسيما في مجال النقل البحري وتطوير الموانئ.

وأكدت على تطلع الجانب البريطاني لاستمرار التنسيق من أجل استكشاف أطر جديدة للتعاون المؤسسي في هذا المجال الهام بما يلبي تطلعات الطرفين إزاء تطوير  الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووجه الفريق كامل الوزير فى ختام الاجتماع الدعوة إلى  البارونة فيرا لزيارة مصر برفقة الشركات البريطانية المتخصصة للاطلاع على حركة التطوير الضخمة الجارية فى الموانىء المصرية والمناطق اللوجيستية المرتبطة بها، وبحث فرص التعاون بين الجانين فى هذا المجال.

ورحبت الوزيرة البريطانية بتلبية الدعوة فى اقرب فرصة، مؤكدة على رغبة المملكة المتحدة فى ان تكون شريكا فاعلا لمصر فى مختلف المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال النقل ، بما فى ذلك مجال النقل البحرى.

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