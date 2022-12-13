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رئيس التحرير
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جدول مواعيد مباريات المربع الذهبي في كأس العالم اليوم

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن تفاصيل مباريات اليوم في مونديال 2022 المقامة في قطر . 

 و يرصد الفيديو التالي أبرز التفاصيل عن مواعيد مباريات اليوم في مونديال 2022 :

شاهد الفيديو 

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 نقل مباريات دور نصف نهائي مونديال قطر عبر القناة المفتوحة .

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين منافسه كرواتيا غدا في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد لوسيل ، كما يلعب منتخب المغرب يوم الاربعاء في نفس الموعد .

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد 

وسبق ان اعلنت مجموعة قنوات بين سبورت بث 22 مباراة من كأس العالم عبر القناة المفتوحة احتفالا بإقامة قطر النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم

وقبل انطلاق مباريات دور نصف النهائي تم رسميا بث 19 مباراة ويتبقى 3 مباريات من اصل اربعة

وتتجه أنظار الجماهير العربية نحو منتخب المغرب أول منتخب عربي افريقي يتواجد في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم .

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول الي نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد تصدر المجموعة بخسارة في اللقاء الافتتاحي أمام السعودية بنتيجة 2-1 ثم الفوز على المكسيك بنتيجة 2-0 ثم الفوز على بولندا 2-0

وأقصى منتخب الأرجنتين منافسه استراليا من دور الـ 16 بنتيجة 2-1 وبعدها فوز علي هولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي .

على الجانب الآخر نجح منتخب كرواتيا في التأهل بعدما حل في المركز الثاني من دور المجموعات خلف المغرب ، حيث نجح الكروات في الفوز على كندا 4-1 وتعادل مع بلجيكا وخسارة أمام أسود الأطلسي .

وفي دور الـ 16 أقصي منتخب كرواتيا منافسه اليابان بركلات الترجيح وهو نفس الأمر أمام منتخب البرازيل في ربع نهائي كأس العالم.

 

 

 

 

 

مريم كمال مونديال 2022

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