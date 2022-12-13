اليوم.. "طائرة الزمالك" يواجه المنيا في دوري المرتبط

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره المنيا في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة محمد حسن حلمي، ضمن مواجهات بطولة دوري المرتبط.

ويدخل "طائرة الزمالك" لقاء المنيا بمعنويات عالية بعد الفوز على دلفي بالجولة الماضية من البطولة بنتيجة ٣/ ٠ .

ويسعى "طائرة الزمالك" إلى تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات بالموسم الجاري بعد التتويج ببطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.